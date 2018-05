Ördögi kör

A győri tömegközlekedés égető bajaira a hideg világított rá: 2016-ban két tucat busz fagyott le az első januári munkanapon, járatok sora maradt ki, s az utasok százával dideregtek és bosszankodtak a megállókban. Azóta ilyen gondokról nem írtunk, de csak mert az ÉNYKK fagyszolgálatot vezetett be; a járműveket, ha az időjárás indokolja, éjszaka járatják, hogy reggelente több eséllyel induljanak el. A buszpark műszaki állapota jottányit sem javulhatott, hiszen egyetlen új járgány sem érkezett Győrbe az elmúlt nyolc évben. És egy darabig nem is fog, tekintve, hogy az új buszok bérlésére kiírt közbeszerzést nemrégiben eredménytelennek nyilvánította az önkormányzat, végső soron a túl magas ár miatt.



Bonyolult tenderről és bonyolult kérdésről van szó, s még az is lehet, hogy az egyetlen érvényesen pályázó cég valóban túl sokat kért. Ezzel együtt egyre furcsább, hogy egy városban, ahol Budapest után a legerősebb a gazdaság és a legtöbb helyi adó folyik be, ahol világszínvonalú cégek sora működik, ahol egyre több köztér és út üti meg az európai nívót, s ahol az önkormányzat tavalyi pénzmaradványa 14 milliárd forintra rúgott, a buszpark ilyen leharcolt állapotban van. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület szerint zömmel 16–30 éves járművek szállítják az utasokat, akik még így sincsenek kevesen: hétköznapokon átlagosan 70 ezerszer szállnak fel a járatokra. De ha a körülmények tovább romlanak, még kevesebben lesznek, akkor pedig veszteségesebbé válik az ÉNYKK győri helyi üzletága, amit csak nagyobb támogatással lehet kipótolni. Közben pedig az öreg buszokról autóra váltók miatt gyakoribbak lesznek a dugók, azaz végül nagyobb summát kell útfejlesztésekre költenie a városnak.



Valahogyan ki kellene törni ebből az ördögi körből.