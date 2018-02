Önkéntes ˝véradás˝

Mindjárt itt a tavasz, kezdődhetnek a mezőgazdasági munkák. Megyénkben és hazánk más nyugati régiójában jócskán akadnak olyan települések, amelyeknek határában a termőföldek nem csekély hányada már nem a helyiek tulajdonában van.



Lehet persze találgatni, hogy a földalapú támogatások elnyeréséért akkor kik is e földek birtokosai? Az tűnik még a jobbik esetnek, ha hazánk valamelyik szegletéből egy-egy tehetős honpolgár vett itt befektetésül zsíros birtokot, hogy aztán bérbe adja a helyieknek.



De információink szerint akadnak hivatalosan is külföldiek kezében lévő területek. Ők több száz hektárnyi magyar földet hasítottak ki maguknak. Nincs is ezzel semmi gond, törvényeink ezt lehetővé teszik: magyar földet olyan külföldi földművesek vehetnek meg, akik gondozzák is azt, és életvitelszerűen itt is laknak. Ugyanakkor becslések szerint több ezer hektárra tehető azon termőföldek nagysága, amelyek – úgymond – tisztára mosás után, azaz közvetett módon kerültek külföldiekhez. A korábban zsebszerződésnek hívott folyamat révén névleg magyar a birtokos, de a tulajdonosi „jogokat" már a külföldi gyakorolja. Magyarul: külföldi az úr. Ha őket uniós mivoltunkból eredően nem is nevezhetjük „idegeneknek", tény, hogy nem magyarok.



Bő egy hónap múlva ünnepeljük az 1848/49-es forradalom és szabadságharc százhetvenedik évfordulóját. Óhatatlanul is eszünkbe juthat, mennyi vért ontottak a hazafiak a magyar föld megvédéséért. Be kell látnunk, pár évtizede már másról – önkéntes „véradásról" – szól a történet.