Okostelefon

Az egyik közösségi oldal csoportjában rendszeres, hogy egymáshoz fordulnak segítségért a tagok. Más kérdés, hogy egyre kevesebb a hasznos tanács, a valódi segítség, helyette jön a kioktatás, a számonkérés.

A legfrissebb: az egyik – mint később kiderült, nyolcadikos – gyerektől ellopták a telefonját. Az anyuka kérte, ha valakinek esetleg eladásra kínálnának egy telefont, akkor jelezzék. Megjegyzem, teljesen átlagos készülék volt, semmi extra.



A hozzászólók többsége viszont nekiesett a szülőnek, hogy minek egy „pisisnek" drága telefon, meg amúgy is, ha nem kérkednének a menő cuccokkal, nem irritálnák a többieket.



Na, itt álljunk meg egy pillanatra. Azt gondolom, az, hogy ki mit vesz a gyerekének, magánügy, akármennyit is ér, senkinek nincs joga azt ellopni. Persze erre is volt „okos" hozzászólás, miszerint biztos elvesztette, s le akarja magáról rázni a felelősséget. Jöttek persze a tökéletesek, hogy ők bizony még sosem hagytak el semmit, mert ők megbecsülték azt, amijük van. Ezt azért kétkedve fogadom, mert szerintem mindenki veszített már el tárgyakat, de ha esetleg mégsem, akkor sem kellene ítélkezni ismeretlenek felett.



Hozzáteszem, nagyobbik lányom az osztályban utolsóként kapott telefont, édesanyja korábban évekig használt készülékét. Most hatodikos. Ugyanis vannak olyan esetek már, amikor jó, ha tudja nekünk jelezni, hogy odaértek a kosármeccsre a csapattal vagy a versenyre az ugrókötelesekkel.



Gondolom, a fenti okoskodók szerint talán füstjeleket kellene küldenie mondjuk az ország másik feléből, hogy szerencsésen megérkezett...