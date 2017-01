Okos világ

Kérem az olvasót, lapozzon a 10. oldalra és olvassa el a cikket, hogy érthetőbb legyen a mondandóm. Ott írunk a Las Vegas-i technológiai show-ról, ahol olyan új eszközöket mutatnak be, amelyek megkönnyítik, adott esetben meg is hosszabbíthatják életünket. Mint például az okossál, amely az internethez kapcsolódik és levegőszűrőt rejt magában, az okoshajkefe, ami figyel hajunk töredezettségére vagy az okoshűtő, amibe mondjuk munkahelyünkről is benézhetünk és szól, ha nincs otthon tojás. Aztán vannak olyan kütyük, amelyek mérik szerveink állapotát és értesítik is az orvosunkat minderről. És jön az önjáró autó, amely közelebb van, mint hinnénk, hiszen a garázsból önmaga kiálló kocsi már a jelen.



Szóval okos és hasznos dolgok ezek. De mikor lesznek elérhetőek? És főleg kinek? Mert azért nem ugyanazok az esélyek itt sem. Akadnak szerencsés csillagzat alatt születettek, akiknek már a hétköznapjaikhoz tartozik a minden elképzelhető és elképzelhetetlen extrával felszerelt autó, a mobilról vezérelhető lakásfűtés. De többen vannak a világon, sokkal többen, akik egészen biztosak lehetnek abban, hogy soha nem lesz autójuk, saját lakásuk, mobiltelefonjuk. Akik örülnek, ha jut a betevőre. Akiknek a túlélés a cél nap mint nap. Itt körülöttünk is élnek sok százezren, de a Földön milliárdos a számuk.



Nem akarok riogatni, de amíg mi itt a nyugati világban örülünk az újdonságoknak és reméljük a fejlett jövő eljöttét, addig a másik oldal, a nyomorgók keleten és délen a minden mindegy állapotába süllyednek. S ha nem vigyázunk, egyszer tényleg megindulnak. Azt mondom, örüljünk a technika vívmányainak, de használjuk őket ésszel. Okosan. Mert kerítés nem véd meg.