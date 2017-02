Nyolckor delet

Amikor a győri kormányhivatal előtt a térkövek helyét sötét aszfalttal foltozták ki, már erős volt a gyanúm, a mostani budapesti Széll Kálmán (anno Moszkva) téri időmérőnél pedig nincs jobb bizonyíték: a mi óránk más ritmusra jár. Utóbbi szimbóluma lett a „higgye el, ennek ilyennek kell lenni" beruházásoknak, meg annak, hogy az adófizető nem szereti, ha hülyére veszik. A térre épített, tízméteres oszlop tetején az elektromos időjelző folyamatosan több órát sietett (vagy késett) – ezt unta meg egy „partizán", aki akcióba lépett, s egy jól működő kínai faliórát tekert körbe celluxszal az oszlopra. Az legalább pontos volt – de nem sokáig lehetett ott. Működött ugyanis a „nem úgy van az" reflex, gyorsan le is szedte onnan a felügyelet, „majd mi megmondjuk, mennyi is a pontos idő" alapon. Így aztán maradt az oszlopba épített rendszer, ami továbbra is reggel nyolckor „ütötte a delet".



Miután újabb partizánok újabb öt faliórát tekertek fel, s a kivitelező rávilágított a kis magyar beruházások mikéntjére (gyorsan át kellett adni a teret, nem volt idő beltéri vezérlőszobára, ezért a vezérlőt ideiglenesen – ahogy a szovjet csapatok jöttek anno – az oszlopba kellett tuszkolni, s azóta úgy is maradt), végül nekiláttak, felállványozták az oszlopot. Az időmérőt megjavították és egy teljes napig pontosan is működött. Szerda reggel ismét megadta magát. Kijelzője most legalább nem hülyeséget, hanem semmit sem mutat. A tér 5,3 milliárdos felújításából az óra 18 millió forintba került, de az összeg azóta úgy tűnik, elveszítette közpénzjellegét, mert ami épült belőle, az közröhej tárgya lett.