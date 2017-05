Nyitva van az aranykapu

Bája van annak, ahogyan meg akarjuk állítani Brüsszelt. A legutóbb például az egyik helyi óvoda, az Aranykapu éttermébe hirdette meg a térség országgyűlési képviselője az „Állítsuk meg Brüsszelt!" nemzeti konzultáció közéleti rendezvényét. Ezzel is gyarapítani próbálva a visszaküldött kérdőívek számát, hogy a végén majd valami ilyesmi, nagy ívű dolgot mondhassunk: „Csaknem kétmillió magyar, a kérdőívet kitöltők 98,7 százaléka nem ért egyet Brüsszellel." Brüsszelnek tehát tényleg meg kell állnia. Annak a Brüsszelnek, ami egyébként az ominózus Aranykapu Óvodával kapcsolatban is többször a zsebébe nyúlt. Először az óvoda kollektívája nyert egy projektre uniós pénzt, azután pedig az óvodával közös fenntartású bölcsőde kapott támogatást.



És miután az országgyűlési képviselő a belbiztonsági főtanácsadóval karöltve kampányolt Brüsszel megállításáért, pár nappal később már abban a híradásban szerepelt, ami a térségbe érkező legújabb európai uniós pályázati támogatásokról szólt. Most éppen kilencmilliárdról. Egy kicsinyke szeletről abból a tízezermilliárd forintból, amit uniós csatlakozásunkat követően Brüsszel hazánknak juttatott. Több polgármester ki is fejezte háláját, amiért politikusaink az ő településüknek is osztottak a pénzből. De ebben a szövegkörnyezetben Brüsszel már elsikkadt. Mintha ezt a pénzt valóban az itthoni politikusok szakították volna ki önnön testükből.



És Brüsszel valószínűleg akkor is elsikkad majd, amikor kiírják az új közbeszerzési pályázatokat, az aranykapu megint kitárul, és a nyertes vállalkozók egyike-másika például a brüsszeli pénzeknek is köszönhetően egyetlen év alatt akár százmilliárd forinttal gyarapíthatja vagyonát.