Amikor péntek este, kevéssel hét óra után felcsendültek az Audi-arénában a Carmen nyitányának első akkordjai, nem pusztán az opera koncertverziójának kezdetét jelezte, hanem nyitánya volt egy sokkal nagyobb vállalásnak is. Elkezdődött ugyanis Győr kampánya. A város kampánya a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa cím elnyeréséért. Még ha az isteni véletlen is okozta azt, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar választása épp Bizet remekművére esett, keresve sem találhattak volna ideálisabb produkciót a felkészülésre a hosszúnak és küzdelmesnek ígérkező választási procedúrára. Full telt ház, profi rendezés és technika, kitűnő szólisták, remeklő ének- és zenekar. Egyszóval tuti siker.



A nézők természetesen vették is a lapot. A kétfelvonásos koncert végén percekig zengett az ütemes taps, és úgy vélem, mindenki kellemes klasszikus-zenei élménnyel hagyhatta el az arénát. A nyitány tehát megvolt és a folytatás sem ígérkezik gyengének, hisz a város kulturális vezetése még számtalan „szuperprodukciót" tervez a jövőben – és ami a legfontosabb, nem csak Győrben. A szervezésbe, a programok lebonyolításába be akarják vonni Soprontól Pannonhalmáig a megye jelentős kulturális örökséggel rendelkező településeit is.



Pusztán egyetlen kérdés maradt. Az, hogy kitart-e a lendület, nem töri-e meg feleslegesen egy esetleges kiélezett önkormányzati választás vagy néhány felesleges személyes ambíció.