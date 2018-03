Nyakáig ér

Az emberlét bugyrairól, síkjairól bizonnyal József Attila, a magyarság kollektív tudatalattijáról meg Ady Endre tudott mifelénk a legtöbbet. Utóbbi beszélt komp-országról, az idő burjánzó rengetegében eltévedt lovas vak ügetéséről, a földtől a fényes égig végigrángatottságról, léha kavarásról meg a hőkölő harcok népéről.

Olyanféle időtlen jellemzés ez, mint azé az emberé, aki a fenyegető árvíz idején maga semmit sem tett ugyan, de rendületlenül bízott benne, hogy valaki – leginkább a jó Isten – majd úgyis megmenti. A hitével nem is volt semmi baj.



Ám az ár egyre emelkedett. Jött is a szomszédja, kérte, tartson vele egy biztonságos magaslatra. Nem ment. Már háza alapjait nyaldosta a víz, amikor egy ember közeledett felé, lóháton. Felajánlotta, üljön föl mögé. Nem tette. Utóbb már a mestergerendán kuporgott, amikor egy idegen jött arra, csónakon. Biztatta emberünket, szálljon be mellé bátran. Nem tette, mert ő úgyis meg fog menekülni. Rendületlenül hitt a túlélésében.



Ám akkor már nyakáig ért a szennyes ár. Kis idő múlva aztán belé is fúlt. Végül odakerült a jó Isten elé. Dühösen szitkozódva kérte számon az Urat, miért nem mentette meg, noha megígérte. Ő pedig végig kitartott e hitében.

Az Úr szigorú arccal, lassan felelt: – Odaküldtem a szomszédodat, de te nem mentél vele. Aztán a lovas emberrel sem, meg a csónakossal sem. Mondd, mit kellett volna még tennem érted?