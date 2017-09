Nincs vita!

A hét híre volt, hogy az Európai Bíróság döntött, Magyarországnak be kell fogadnia 1294 menekültet. Isten őrizzen, hogy ebben az ügyben mélyebb fejtegetésbe kezdjek, okosat itt már nem lehet mondani, annyira felfokozott a hangulat az országban. Jó példa erre a Zala megyei falucska esete, ahol rossz szemmel nézték az ott nyaraló, már befogadott bevándorlókat. Ne menjünk messze, Győrben a balesetet szenvedett bolgár család hozzátartozóit igazoltatták a kórház parkolójában a rendőrök, őket is migránsnak hitték a bejelentők. Ezek miatt is ki kell mondanom: nincs ez így jól.



Az egyik tévéműsorban is terítékre került az ügy, és ott hangzott el számomra az igazság, ami nem csupán erre a témára érvényes. Nem emlékszem, ki mondta, de egyetértek vele: a magyar közbeszédben két narratíva hangzott el a menekültek (migránsok) kapcsán: egy abszolút befogadó és egy abszolút elutasító. Mindkettő olyan hangon, ami nem enged ellentmondást. Azaz vitát sem. E kettő közül kellett választaniuk a polgároknak. S nem ők a hibásak, ha esetleg téves, szélsőséges következtetést vonnak le. Mert mindkét álláspontban van igazság, mindkettőnek van erkölcsi alapja.



Egyrészt a keresztény elvek köteleznek bennünket arra, hogy megsegítsük bajba jutott embertársainkat, bárki is legyen az. Másrészt: tanulva a bevándorlók által kevert etnikumúvá, többvallásúvá vált társadalmak problémáiból, lehet értéknek tekinteni a homogenitást, azaz az azonos értékeket valló ember közösségét. Vita éppen ezért kell, hogy egy ilyen fontos kérdésben jó megoldás, mindenki számára elfogadható, legitim, közös álláspont születhessen. A fő értékek megtartásával. De ma Magyarországon ez szinte lehetetlen. Szomorú.