Nincs választás

Legalább nem másnak fizetsz! – hangzott tíz-tizenöt évvel ezelőtt a fő érv a lakásvásárlás mellett a „saját kontra bérelt otthon" vitában. Egy akkori Álláspontomban bőszen érveltem én is – az albérlet mellett. Nem tartottam ugyanis normálisnak azt a közvélekedést, hogy ha valakinek harmincéves korára nincs saját lakása – vagy aláírt hitelszerződése –, sikertelen lúzernek számít, aki pedig albérletbe szült gyereket, arra úgy tekintettek sokan, mintha a kisded legalábbis visszamaradna a fejlődésben, ha nincs a szülei nevén ingatlan...



Akkor még nem tudtam, mennyire jó, hogy van választásunk, és mindenki eldönthette, hogy nyakig eladósodik, vagy bérel egy lakást és másnak fizet hosszú évekig.



Ma más a helyzet, legalábbis a nagyobb városokban, ahol az albérlet lassan éppolyan elérhetetlenné válik, mint a saját lakás. Havi százezer forintért egy negyvenöt négyzetméteres kislakást kap az ember, a családi létre is alkalmas-kényelmes, picivel nagyobb otthon százhúsznál kezdődik. Rezsivel együtt egy fiatal pár egyik felének teljes fizetése, s még ennyiért is egy nap alatt elkelnek az albérletek. Így lehet, hogy a párkapcsolat az önálló élet alapfeltételévé lépett elő, egyedül ugyanis egy fiatal szinte nem is álmodhat arról, hogy a saját lábára áll...



Marad a „mamahotel", a kényszerű együttélés a szülőkkel, a halogatott gyerekvállalás, a lakásvásárlás pedig újra szinte az egyetlen észszerű alternatívává lépett elő – akár erőn felül, vállalhatatlan kompromisszumok árán is. Mert arról nincs statisztika, hány pár marad együtt, hány rossz házasság betonozódik be a közös lakás, a nagyvonalúan osztogatott csokra aláírt vállalás miatt, mert különválni, új életet kezdeni nincs esély. Az ingatlan ilyenkor összetart, s nemcsak a pénzügyi szabadságot veszi el, hanem a választásét is.