Kisbolttól zöldségesig, lottózótól újságosig kérdezi tőlem ezt az eladó, árus, ha öt-, tíz,- ne adj’ isten húszezerforintossal mernék fizetni. A válasz egyértelmű és mindig ugyanaz: nincs. Ha ugyanis lenne, tuti azzal fizetnék, sőt, forintra kiszámolva a kezébe nyomnám. A reakció jó esetben egy grimasz (majd a visszajárót nem a kezembe, hanem elém dobva kapom meg), rosszabb esetben elküldenek a sarki kocsmába felváltani a pénzem, ahol meg azért utálnak, mert nem fogyasztok. Mostanra eljutottam oda, hogy ahol lehet, bankkártyával fizetek, mégis vannak helyek, ahol ez nem lehetséges vagy előfordul, hogy csak készpénz van nálam. A tranzakciós illeték miatt is egy hónapban egyszer vagy kétszer veszünk fel csak nagyobb összeget, s ha ügyesen kilencezerre végződő összeget kérek is az automatától, a többi minden esetben tíz- vagy húszezres címlet. Ezeket valahol el kell vásárolnom, de amikor már a hipermarketben is jön az ismert kérdés (nincs kisebb?), majd a sóhaj és a menetrendszerű „odavágom a visszajárót" rítus, még mindig nekem kellemetlen, én érzem rosszul magam. Ha például két újságot vennék egy tízezresből, inkább megfejelem egy üveg borral, hogy ezer forint fölé kússzak, ne legyen annyira ciki a fizetésnél. A „miért mindig nagy címlettel fizetünk?" kérdésre egyszerű a válasz, a hivatalos adatok szerint Magyarországon majdnem annyi húszezres bankjegy van forgalomban, mint ezres és kétezres együttvéve.



Múltkor a gyerekkel és perselyével (benne húszassal, ötvenessel, százassal és kétszázassal) mentünk megvenni a kiválasztott játékot. Az eladói reakció (sóhaj, grimasz) nem változott, csak a szokásos kérdés maradt el. Na, akkor volt kisebb.