Nyomokban vaskos igazságokat hordoznak közhelyszerű szólásaink. Az olyanok, miszerint „...-nak, bajnak nincs gazdája".Itt van mindjárt a csornai majdnem napelemgyár története. Még 2011 júliusában írtuk, hogy „Napelemgyár települ Csornára, mely 2012-ben kezdi meg a termelést. 160 új munkahelyet létesít a magyar tulajdonú cég, a beruházáshoz állami támogatást is kap. 2013-ban már 50 millió eurós exportárbevételre számítanak. A hírt tegnap Győrben sajtótájékoztatón jelentette be Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, Becsey Zsolt államtitkár és Áder János EP-képviselő."A lassú víz mégiscsak partot mosott, így aztán 2014 szeptemberében már süppedtek is rendesen a fekete lakkcipők sarkai a frissen letarolt kukoricaföldön, hogy odaférjenek a földbe süllyesztendő urna közelébe. Akkor arról számolt be a Kisalföld, hogy a „premontrei apátság ősi birtokán, ahol gyerekkorában még a köztársasági elnök is szedte a ribizlit, épül meg a napelemgyár Csornán. Alapkövét szombaton Áder János és Haidegger Ákos, a beruházó cég ügyvezetője rakta le... A 2011-ben ígért beruházás kivitelezése tehát megkezdődött Csorna keleti részén, a Keszeg-ér partján. A mostani kukoricatábla helyén két ütemben, 14,5 milliárd forintból épül meg az üzem. Áder János ünnepi beszédében kiemelte: ami itt épül, közös siker lesz globális egymásrautaltságunkban."Na hát ez az! A „közös siker" édes lenne, repülnének is rá sokan, ám a hosszabb ideje baljóslatúnak tetsző történetnek nemigen akar gazdája lenni. Jó ideje már, hogy a fent hivatkozottaktól semmit se tudhatott meg a nyilvánosság: vagy nem is álltak velünk szóba, vagy arra hivatkoztak, hogy magánberuházás lévén nem mondhatnak semmit.Így nem lett gazdája a napelemes bajnak. A csarnok üresen áll, az állami milliárdok szublimálódtak, a rábaközi álom meg elárvulni látszik.