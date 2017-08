Nézz bele!

Az elmúlt hetekben több hír is érkezett szerencsétlen, mi több, tragikus szelfizésről. Idősebbeknek, okosmobilt nem használóknak: a szelfi önmagunkról mobiltelefonnal készített fotó. Az egyik esetben egy fiatal magyar lányt sodort el a tenger egy szikláról Szardínián, majd vízbe fulladt. Egy másik fiatal pedig Budapesten a Margit hídról zuhant le önfényképezés közben, súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Aztán lehetett olvasni különös amerikai esetről is. Los Angelesben egy kiállításon borította fel egy fiatal nő a műtárgyat tartó állványt, ami dominószerűen döntötte a többit is. Néhány mű megsérült, a kár 200 ezer dollár, azaz 54 millió forint. Ezek alapján mondhatjuk, legyünk óvatosak, a szelfi és az okostelefon veszélyes. Persze nyugalom, ez is olyan, mint minden más, amit a technika fejlődése ad nekünk: lehet rosszul kezelni, túlzásba vinni, és lehet tényleg okosan is, hasznosan alkalmazni.



Aki nyolc órára leadja a telefonját, az kap egy ölelést – ezt az akciót hirdette meg augusztus eleji fesztiválján az Anna and the Barbies. A rockcsapat énekesnője, Pásztor Anna több fórumon is elmondta, mennyire rossz érzés számára, hogy amikor beugrik a közönség közé koncert közben, és egyenként öleli meg az embereket, sokaknak fontosabb egy „orbavágott szelfi" vele, mint a valódi kontaktus, a pillanat megélése. Inkább dokumentálni akarják az esetet, mint átélni, átérezni.



Én azt javaslom, vegyünk részt mindig az eseményekben, élvezzük az élményt! Lássuk meg, mi minden történik velünk! Persze egy-egy szelfi azért villanhat. Mert az sem árt, ha bele tudunk nézni a saját szemünkbe. Ez is érték lehet manapság.