Nézőűző MLSZ

A hét elején valaki megvilágosodott a Magyar Labdarúgó Szövetségben és levelet küldött az NB III-as kluboknak. Ebben az áll, hogy a múlt héten kezdődött bajnokságban szeptember 1-jétől csak vasárnap lehet mérkőzést rendezni.



Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője a Nemzeti Sport kérdésére többek között ezt válaszolta: „Az NB I-es, NB II-es és az NB III-as pályákat érintő stadionfelújítási program a végső fázisába került, ezáltal az egységes mérkőzésnap betartásának megszűntek az infrastrukturális akadályai." Továbbá azt is mondta: az utóbbi három évben a klubok saját döntései alapján elfogadhatatlan mértékben tolódtak el az időpontok az alapelvekben elvártaktól. Vagyis a vasárnaptól.



Hogy ez miért nem az idény előtt, hanem az első fordulót követően jutott eszükbe, ez rejtély.



Ezentúl a Nemzeti Bajnokság első, második vonalában és jószerivel a teljes amatőr mezőnyben csak a hét utolsó napján rendeznek bajnoki fordulót. A bökkenő csak az, hogy a szurkolók egy nem jelentéktelen része, aki egy hétvégén több találkozót is megnézne a lakóhelyén vagy ahhoz közel, nem teheti meg. Illetve az amatőr futballisták is potenciális nézőnek számítanának a nem NB I-s csapatok számára is.



Az intézkedésnek nyilvánvalóan az a célja, hogy védje az NB I-es csapatokat. Csak övék legyen a szombat, hátha ettől majd emelkedik az a fránya nézőszám. Talán lenne is ebben ráció, de azért vannak objektív akadályai. Egyrészt, aki eddig nem járt élvonalbeli meccsekre, az ezentúl sem fog. Másrészt a tizenkét csapatos mezőnyből négy olyan településen szerepel, ahol potenciálisan alig várható a nézőszám-emelkedés: Felcsút 1700, Kisvárda 17.000, Mezőkövesd 17.000, Paks 20.000 lakost számlál.