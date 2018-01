Nem nosztalgia

Nincs olyan legalább a harmincas-negyvenes éveit taposó győr-nádorvárosi, aki ne őrizné emlékei között az egykori röphídi átkeléseket, aki ha rágondol, ne érezné ma is a piszkosfehér felhőket eregető 424-esek felejthetetlen szagát. Néhány lépcső, az egykori nyomdánál fel, a börtönnél le, és szinte a belvárosban volt az ember. Kétségtelen, a híd ronda volt és büdös, de legalább praktikus. Nincs már harminc éve, de azóta is hiányzik. És nincs ebben semmi túlzás, semmi kósza nosztalgia.



Viszont ha van, amit tiszta szívemből utálok ebben a városban, az az Újlak utcai vasúti átjáró. És ne jöjjön nekem senki az aluljáróval a vidékinél, mert aki az Újlak utca vonalán menne át a síneken, majd tovább, oda-vissza közel egy kilométert lenne kénytelen kerülni. Inkább vár. Vagy lemondóan zsigerből másfelé megy. Vagy még inkább átszaladgál az egyre sűrűbben érkező vonatok előtt, nem várva meg a pirosok kifehéredését. Munkába igyekvők, nádorvárosi diákok a Hild, a Jedlik, a Kazinczy, talán még a Révai, a Péterfy felé is oda-vissza, aztán a kerékpárosok. Azért csak ők, mert aki autóval érkezik, szinte gondolkodás nélkül fordul a Pásztor utca felé. Magam is évtizedek óta vagyok kénytelen arra járni és az átkelés évről évre hosszabb. És ebben sincs semmi túlzás.



Nagyságrendileg ötvenötmilliárd a megyeszékhely költségvetése, ennek a harmadát fejlesztésre fordítja a város. Ha figyel a polgár, csak kapkodja a fejét, úgy röpködnek a százmilliók, a milliárdok, mint elárasztás után a boldog szúnyograjok. Csak e boldogtalan átjáró legalább egyik oldalának keskenyke gyalogos-aluljáróvá alakítására nem jut harminc éve némi apró, meg egy kevéske akarat. Pedig nincs ötven méter és sok ezer embert tenne boldoggá. És ebben sincs semmi túlzás.



Persze csak akkor, ha valamicskét ők is számítanak azoknak, akik nap mint nap nem gyalog, és nem arra járnak.