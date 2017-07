A napokban olvastam egy tanulmányt a magyar fiatalok elvándorlásáról, külföldi útkereséséről. Szerzője sok egyéb mellett arra vezette vissza a jelenséget, hogy a maiak gyökértelenek. Nincs, ami a szülőföldhöz köti őket.

Elgondolkodtam, engem, illetve kortársaimat, a negyveneseket – legalábbis a maradókat – mi tartott itthon. Mi az, ami miatt „én nem mehetek el innen sehova-sehova". Elsősorban a gyökerek, hisz azok mindenkinek kell hogy legyenek. És temetője is mindenkinek van. Az enyémek a Rábaközben vannak, Rábapatonától Kónyon át Farádig, Mórichidától Jánossomorjáig. Négyszáz évre visszanyúló kutatásaimból tudom, hogy e térségben élt minden ősöm. Dolgos, szorgalmas parasztősök. Igen erős köteleim ők a szülőföldhöz.



Vannak persze mindennapos élmények is, amik itt tartanak. Egészen hétköznapi dolgok, csak néhány példa az elmúlt napokból: ébredező kisvárosomban, munkába igyekezvén, mosolyogva int helytörténész barátom. A temetőbe siet, egy régi sír megmentése fontos. Néhány perc múlva gyerekkori barátom jelez a busz volánja mögül, aztán lányom tanár nénije integet, majd a fodrászatból köszönnek rám. Ilyen másodpercek tartanának hát vissza többek között, ha eszembe jutna vándorbotot fogni. Mert mindez már nem lenne az enyém odakint. Meg az sem, hogy a lányom Kiss M.-éknél lovagolhat Kapuváron, mert a gazdának igen nagy szíve van. És nyilván üzenetet sem kapnék kora reggel, melyben egy írásomat köszöni meg valaki, akinek fontos a véleménye számomra. Az „öreg bácsival" sem találkoznék, aki apám barátja és aki még most is átússza a Balatont és mindig megkérdezi, hogy vagyok.



Tudom, apróságok, de ilyen élmények nélkül nem is érezném jól magam máshol. Ráadásul idegenben azt sem tudnám, kik és merre mennek az úton, mert én itt vagyok otthon.