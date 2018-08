Nem horroráron

Az egyik legnagyobb közösségi oldal csoportjában rendszeresen keresnek szakembereket a tagok, s a legtöbbször a kulcsmondat is elhangzik: lehetőleg ne horroráron. Bevallom, ilyenkor mindig az a vicc jut az eszembe, amelyikben egy cég úgy hirdeti szolgáltatását: „jól, gyorsan és olcsón dolgozunk, de a háromból csak kettőt lehet egyszerre kérni..."



Abban alighanem mindenki egyetért, hogy a horrorár relatív fogalom, viszont a legtöbb szolgáltatásnak – tetszik, nem tetszik – van egy ára, bizonyos szint alatt érdemes gyanút fogni, s lehet, hosszú távon nem a legolcsóbb éri meg jobban.



Érdekes dolog ez amúgy, mert azzal is tele van az internet, hogy kevés a szakember Magyarországon – ez sajnos igaz is –, viszont, ha egy tisztességes munkát kell megfizetni, sokan húzzák a szájukat. Futottam már bele olyan posztba is, hogy az illető azt reklamálta, hogy egy ötperces munkáért volt bőr a képén a „szakinak" elkérni tizenvalahány-ezer forintot. Ezt tetézte azzal, hogy hozzátette: ezt ő is meg tudta volna csinálni.



Csakhogy valószínűleg nem tudta, mit is kell csinálni, azért hívott hozzáértőt – persze utólag már lehet, hogy tényleg egyszerűnek tűnt a munka –, illetve elfelejti, hogy a munka nem csak onnan kezdődik, hogy belép a lakásba a szakember. Oda is kell menni, megfelelő eszközökkel kell rendelkeznie, adót, járulékot fizetni maga után, a kocsit fenntartani, javíttatni, tankolni.



A nyáron több szakember is dolgozott nálunk, közülük kettő megjárta külföldet is. Mindegyikük azt mondta, már nem éri meg. Ebben a régióban is megtalálja a számítását az, aki jól és gyorsan dolgozik. Persze lehet, hogy nem annyira olcsón, de jó tudni, hogy még lehet kihez fordulni. Becsüljük meg ezeket a szakembereket!