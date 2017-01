Nem én voltam

Amikor én voltam gimnazista és puskázás miatt bevágták az egyest, pontosan emlékszem, mi történt. Az ember szívta a fogát, mert béna volt és lebukott, puffogott egy sort, levonta a tanulságot, hogy legközelebb jobb puska és/vagy technika szükséges, majd hazament és húzta a belét az elégtelenért. Tanár ismerőseim szerint ma más a helyzet: a diák háborogva képes számon kérni a tanáron az égbekiáltó igazságtalanságot, hiszen ugyan már, mindenki ezt csinálja, miért pont ő, pont most és csak ő egyedül. Anno az igazolatlan óráért otthon szobafogság, de minimum ejnye-bejnye járt, ma a szülő rohan be a tanárhoz háborogni, ha a kislánya a lyukasóra után „elfelejt" visszamenni órára és annak következménye lesz...



Egyes tanárok szerint pontosan megfigyelhető – együtt látva diákot és szüleit –, hogyan öröklődik, adódik át apáról fiúra a semmiért felelősséget nem vállaló, mindenért másokat hibáztató mentalitás. Ezeknek a gyerekeknek a szüleik azok, akik szinte gombnyomásra, ismétlődő lemezként sorolják, hogyan tette, teszi tönkre az életüket a kormány, a szüleik, a főnökük, a férjük/feleségük, vagy csak úgy általában a körülmények, bármit is értsünk ezalatt. Mindig van kire fogni, ha másra nem, a szomszédra, akinek meg egyébként is dögöljön meg a tehene... És akiktől persze sohasem hallani, hogy igen, rosszul élek, mert rosszul választottam, mert nem tanultam, mert a munkához úgy állok, ahogy, mert hibáztam, mert gyáva voltam, vagy megalkuvó, és úgy egyáltalán, fel sem merül bennük annak a lehetősége, hogy némi felelősségük nekik is volt a dolgok alakulásában. Az egész életük hárítás és bűnbakkeresés, ami annyi, de annyi energiájukat veszi el, hogy észre sem veszik: a gyerekük talán éppen róluk vélekedik majd ugyanígy...