Nem csak túlélni

Kampány van. Kedves olvasónk hívott fel azzal, ugyan már, tegyünk valamit azért, hogy ne legyen ekkora acsarkodás a mindennapokban. Olvasónk hat évig élt Csehországban, ott bezzeg a másik vállát nevetve lapogatva, békében éldegélnek egymás mellett a népek, és ugye, mellesleg régen nálunk is milyen boldog volt az élet.



Régen rossz, ha csak túlélni akarunk. Csak legyen már vége a télnek, legyen vége a kampánynak... Úgy vélem, hogy a mostani egyáltalán nem olyan rossz világ. Fegyveres összecsapás Magyarország területén 1956 óta nem volt, háború 1945 óta. Görgessük végig a történelemkönyv lapjait, mikor volt errefelé ilyen hosszan béke? A történelem gyomorbántalmakkal halad előre, ez a természete. Soha nem voltak ennyire széles körben elérhetőek az alapvető életfeltételek nemcsak hazánkban, de a világban is. Alacsony csecsemőhalandóság, magas átlagéletkor, a nyomorgók számának százalékos csökkenése.



Baj, félnivaló mindig lesz, és mégis: azt veszem észre, hogy sok embernek az a legnagyobb gondja, cél hiányában nem tudja értelmesen eltölteni a szabadidejét. Unatkozik – lásd azt a szomorú tényt, hogy a magyar az egyik legtöbbet tévéző nép. Ahogy szokták mondani: morális válság van, nem gazdasági.



Viszonyítani mindig lehet. Igen, Ausztriában mindig jobban fognak élni, mint nálunk. Ez így van 500 éve, mindig így is lesz, legfeljebb annyi változik, hogy fejlettségünk a szomszédéhoz képest ötven, hatvan vagy hetven százalékot ér el. Érdemes volna máshoz is viszonyítanunk, nem csak a gazdag Nyugathoz...



Ne vesszünk el a hétköznapok pitiáner vagdalkozásában. Élvezzük egy kicsit a jelent, legyünk derűsebbek, ne acsarkodjunk. Tanuljunk meg végre hálásnak lenni azért, ami van, hálásnak lenni az életért. És ne a félelmek irányítsanak minket.