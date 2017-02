Negyedmillió

Péntek kora délután hatalmas pakkal érkezett Fekete-Győr András, a Momentum elnöke a Fővárosi Választási Iroda épületéhez. Valamivel több mint 266 ezer aláírást vitt a hivatalba, amellyel azt kívánják elérni, hogy népszavazás döntsön a budapesti olimpia megrendezéséről.



Néhány hetet minden bizonnyal el fognak tölteni az iroda munkatársai a negyedmilliónyi támogató szignó ellenőrzésével, ám az ilyenkor előforduló nagyjából tízszázaléknyi rontott aláírást levonva még mindig bőven elegendő lesz a népszavazás kiírásához.



Borkai Zsolt, a MOB elnöke az ívek leadása után azonnal jelezte: az olimpiai bizottság pusztán a szakmai oldalt képviseli a témában, a döntés meghozatala, hogy Budapest fenntartja-e szándékát a hazai rendezésű olimpiára vonatkozóan, a Fővárosi Önkormányzat jogosultsága. Miután az „ötkarikás labda" hirtelen átpattogott a főváros oldalára, Tarlós István is megszólalt az ügyben. Azt mondta, látva Budapest polgárainak véleményét, meg kellene fontolni a kandidáció visszavonását...



Ez azonban a Momentumnak nem tetszik, azt mondják, merő gyávaság lenne a lépés a főpolgármestertől. Ha ugyanis eddig eljutott a Nolimpia kampány, akkor tartsák is meg a népszavazást, legyen úgymond teljes a demokrácia.



Mit is akar a Momentum? Közpénzt spórolni és azt hasznosabb dolgokra költeni.



Helyes kezdeményezés! Az olimpiára szánt milliárdokból lehetne fejleszteni a súlyos betegségben szenvedő egészségügyet vagy az oktatást, ám miért akarnak feleslegesen közpénzt elkölteni a népszavazásra?

Költsék inkább azt is a kórházakra.