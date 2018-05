Négy karika, újabb három év

A magyar sport szempontjából is fontos és lényeges megállapodást jelentettek be tegnap: a győri Audi további három évig biztos, hogy az ETO női kézilabdacsapatának egyik főszponzora marad. A német autógyár 2006 óta, tizenkét éve segíti a sikert sikerre halmozó együttest. A klub másik legnagyobb támogatója a városi önkormányzat és ahogy Borkai Zsolt polgármester a tájékoztatón fogalmazott: kedvence ez a csapat, így a lányok bizton számíthatnak a jövőben is Győrre.Ilyen tehetős gazdasági háttérrel – persze a többi szponzorral együttvéve – talán egyetlen vetélytárs sem rendelkezik, és nemcsak itthon, hanem Európa-szerte sem. A nemzetközi erőviszonyokat nagyjából tükrözi az idei négyes döntő összeállása is, amelyben a győri együttesen kívül a román Bukarest, az orosz Rosztov és a szintén orosz milliárdos által pénzelt macedón Szkopje szerepel. Bár éppen az utóbbi a közelmúltban jelentette be, hogy nyáron szélnek ereszti a gárdát. A női szakág krémje majdnem kizárólag kelet-európai csapatokból áll, magyarán itt érkezik a legtöbb pénz a klubokba.Az Audi jelenléte több mint egy évtizede meghatározó a magyar sportban. Az ETO KC mellett jelenlétük érzékelhető többek között a magyar kézilabda-válogatottaknál, a győri aréna névadó szponzoraként és számos nagy nemzetközi esemény támogatójaként is. Korábban egy rövid ideig az ETO FC mezén is láthattuk a négy karikát, napjainkban pedig a klub utánpótlásnevelését támogatják.