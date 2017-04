Sajtótörténetet írt az Index a vezércikkel, amiben a függetlenség bizonyságaként tálalt ki megvásárlójáról is. De a többség éppen úgy reagált rá, ahogy oligarcháink mocskos dolgaira szokott, s bármire, aminek az újságíráshoz van már a legkevesebb köze.



Emlékszünk még, amikor durva csatának hihettük, hogy a Népszabadság és a Magyar Nemzet homlokegyenest másképp számol be ugyanarról? Elfogultak voltak, mégis hitelesek, mert újságírók szellemi műhelyének terméke került a nyomdába. Ők még nem egymással csatáztak.



Mert higgyék el, ha egy újság politikai okból a másikba rúg, akkor leleplezi magát. Elárulja vele, hogy nem az újságíró kezében a toll. Ha pedig a játékszerré vált Index főszerkesztőjeként írsz, a másik portál pedig rád tapos, lejáratni, kigúnyolni, „leőrkutyázni", lehazugozni igyekszik ahelyett, hogy egy válságos pillanatodban néma kollegialitást vállalna, ahogy azt tették az újságírók még valamikor a Népszabadság bezárása előtt, akkor ne reagálj, ne figyelj rá.



Hiszen te tudod a legjobban, hogy ez már nem az a portál, aminek nevét viseli. Meghalt a rivális, akit régen jó kis hírversenyben akartál legyőzni, másodpercekkel és exkluzív infókkal, hogy egyikőtök azt mondhassa végül: „Ez szép volt, öregem." Ez már az a portál, amelyik ősszel elsőként igyekezett kiírni a címoldalára, hogy a Népszabadság bezárása mögött nincs politika, tehát szolidaritást senki ne várjon, mert mi önöknek nem vagyunk „kollégái".



Én meg már nem is akarom tudni, hogy minek ki a tulajdonosa, a barátja, az üzlettársa, a zsarolója vagy a kegyvesztettje. A valóság tizedét sem látjuk. Csak az számít már, hogy bárki legyél a magyar média színteréről, hogyha még üzenni tudsz, és szólhatsz, hogy „nyugalom, gyerekek, még én vagyok az, és ne féljetek, mert én még itt vagyok…" – akkor hiszek neked.