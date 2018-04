A napokban végleg eldőlt, a következő szezonban Danyi Gábor lesz az Audi-ETO vezetőedzője. Az elnökség döntése bátor, ugyanakkor logikus is. Bátor, mert egy Bajnokok Ligája megnyerésére esélyes csapathoz nem csupán jó edzőt, de nagy nevet is szokás szerződtetni. Logikus, mert ugyan ki ismerné jobban a csapatot, mint az, aki hét éve nap mint nap velük van?



A szurkolók hozzám eljutott első reakciói alapján állítom, a többség bizalommal várja az „új" edző ténykedését. Aki azt ígérte első nyilatkozatában, hogy jól tudja, miben kell változtatni, s jövőre ezt mindenki látni is fogja. A szurkolókat persze érdekelnék a konkrétumok, de erre még várni kell. Véleménye mindenkinek van, nekem is. Én annak örülnék, ha jövőre mondjuk a Székesfehérvárt nem húsz góllal vernénk meg, hanem „csak" hattal-nyolccal, de több lehetőséget kapnának a fiatalok. Nemcsak az utolsó tíz percben, ifista sorcserével, hanem úgy, hogy a meccs jelentős részében szerepel egy-két ifjonc a „nagyok" társaságában. Nem lefutott helyzetben, felelősséggel a vállukon. Ez szerintem egyrészt jobban szolgálná a fejlődésüket, s ha szükség van rájuk kiélezett meccsen, bátrabban játszanának. Másrészt többet pihenhetnének azok a sztárok, akiknek a legfontosabb meccseket kell eldönteniük. Talán kevesebben is sérülnének meg közülük. Azt hiszem, a szurkolók akár pár tucat gólt is odaadnának azért, hogy több magyart, több győri fiatalt láthassanak a pályán az egyébként igazán népszerű külföldiek mellett – persze azért a győztes csapatban.



A feladat nem egyszerű. Sokakkal együtt abban bízom, hogy egy év múlva Danyi Gábor nagy név is lesz már a szakmában.