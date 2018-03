Nagy dobások

Alig telt el röpke másfél hét a magyar gyorskorcsolyaváltó történelmi olimpiai aranya után, újabb nagy dobásnak lehettünk tanúi a hétvégén. Ezúttal szó szerint, ugyanis Márton Anita akkorát dobott egy vasgolyóval, hogy meg is szerezte Magyarország első atlétikai világbajnoki aranyérmét.



Nagyot akart dobni a hétvégén Vona Gábor is, aki Erdélyben próbált magyar szavazatokat szerezni a helyiektől. Ez a golyó azonban nem repült túl messzire. Marosvásárhelyen hurrázás helyett Allah akbarozás fogadta, és a felbőszült helyiek sorra számon kérték tőle a jobbikos politikustársai erdélyi magyarok ellen tett kijelentéseit. A Jobbik elnöke csak azt tudta hajtogatni, hogy ezeket a mondatokat nem ő mondta. Szánalmas produkció volt. Egyik lábáról a másikra helyezve a súlypontját toporgott és zavartan mosolygott. Kapott ajándékba harminc üveggolyót, arra utalva, hogy a Jobbik egyik politikusa szerint az erdélyi magyarok szavazatát üveggyöngyökkel vásárolta meg a Fidesz. Egy biztos: ebből a dobásból nem jött ki túlságosan jól az ellenzéki pártelnök. Mondhatni öngólt dobott.



A hétvégének azonban most, amikor ezt a jegyzetet írom, még nincs vége. Újabb nagy dobásra vár az ország, ezúttal azonban tényleg valódi sikerre várunk. Mikor ezeket a sorokat olvassák, az aranyozott Oscar már odament valakihez. Most már tudjuk, hogy Enyedi Ildikó golyója milyen messzire repült...