De jó egy olyan országban élni, ahol az ember, ha akar, vízi filmstúdiót is építhet. No nem magának természetesen, hanem a városnak, amely a miniszteri székig vezette, s amelynek – éppen ezért – amíg él, hálával és minden egyébbel tartozik. Stadionnal, fociakadémiával nem, azt már ő adott. Meg multifunkcionális csarnokot is, de vízi filmstúdiót még nem. Eddig.



Soros lappangó árnyéka sem tudja elhomályosítani a fényt, amely beragyogja Kisvárda fürdőnegyedét. Ott épül fel 2018. áprilisig a filmpark, 5 méter magas acél stúdiócsarnokkal és kültéri díszletekkel. Volt éppen kéznél 480 millió forint az államkasszában, s mivel Szabolcs-Szatmárban másra már tényleg nem kell pénz, miért ne egy álomra költsünk?



Jó lenni most Seszták Miklós bőrében, aki büszkén beszélhet álma beteljesedéséről: sportszállót, balneológiai központot terveznek a helyi gyógyvízre alapozva, s még a sportrekreációs cél is teljesíthető. Nem lesz fájó lábú kisvárdai focista, sem kézilabdázó, ezt garantálhatja. S mivel számos filmes nagyágyú származik a környékről – így például Adolf Zukor, a Paramount Pictures alapítója, aki Ricsén született és Mátészalkán tanult –, nem is kell tovább magyarázni a vízi filmstúdió létjogosultságát. Ami megy Hollywoodnak, az miért ne menne Kisvárdának? Csak golfkocsik és turisták kellenek, akik előbb a stúdiót, aztán a legendás magyar labdarúgás egyik fénylő ékkövét, a fociakadémiát tekinthetik meg. Győrből sem elérhetetlen a nagyot álmodó Kisvárda, autóval három óra ötvenhat perc, s a MÁV-val is alig több mint öt óra ötven. Repül majd az idő a vonaton, s közben újra és újra elolvashatjuk 2017. június 13-ának legmagyarabb hírét – Vízi filmstúdió épül állami pénzből Seszták Miklós városában, Kisvárdán.



Az utolsó gyógyszer is elgurult.