A XIX. század elején, a romantika kibontakoztával szorította ki a divatból az angolkert a rendezett, szimmetrikus, jól osztott franciakertet. Egy romantikus angolparkba pedig egy rom is dukált. Ha nem volt ilyen, hát építettek. Így született meg a műrom. Ennek más funkciója nem lévén, mint hogy bús düledékein jólessék merengeni a szerelem mulandóságán meg régi dicsőségünk homályba veszésén.



Nos, csak szűkebb környezetemben is több „műrom" keletkezett az utóbbi években. Mosonmagyaróváron a várpince, a várudvaron nyakig gazban álló üres kutatóközpont. Aztán az öregvár felújítása is halódik. Ugyanígy a geotermális fűtés reményében megfúrt kút. Csornán a napelemgyár, Dunaremetén a komp. Megyeszerte a csalántengerbe fúló tanösvények, gödörré szelídülő beígért tanuszodák.



Hogy miért nem fáj ez annyira sokaknak, arra talán az lehet a válasz, amit én jó tíz éve egy akkori kerékpárút – ma már bagatellnek tetsző – 64 milliós ára fölötti borongásom után kaptam: „Mit fáj az neked! Az nem a mi pénzünk, hanem az unióé."



Hogy ez mekkora tévedés, azt még a nyolcvanas évek közepén tanultam meg néhai Czigány Lóránttól, akit ötvenhat után akkor először engedtek itthon katedrára. A Londoni Egyetem magyar tanszékét vezető professzor egyrészt azt tanította meg nekünk, hogy az esti BBC-híradó főcímébe beúszó Európa-térképen csak Münchenig látszik az öreg kontinens. Vagyis a briteknek csak addig tart Európa. A másik, hogy az akkori angol híradásokban a brüsszeli történések mindig a belpolitikai hírek között szerepeltek.



A történelem fintora, hogy Anglia azóta kibrexitelte magát az unió kötelékeiből. Ám a tanulság mégis él: az Európai Unió mi vagyunk.