Vártam, hogy a sikeres akció után majd csak kiáll valaki és elmondja, miért így, s mi is történt valójában. Ám beszédes lett a csend... Múlt pénteken megszökött egy rab a sopronkőhidai fegyházból. Ritka esemény ez szerencsére, megértem, hogy nem rutinból kezelték a hatóságok. De rendkívüli esemény is, tele veszéllyel és kockázattal, ami viszont elvárná a profi, szakszerű hozzáállást. De hivatalos részről a kommunikáció kimerült két rossz fényképből és a személyleírás többszöri megváltoztatásából és egy sajtótájékoztatóból, amin bejelentették, hogy öt embert felfüggesztettek állásából. Minden egyéb kérdésre – például, hogy mit követett el a szökött rab, veszélyes-e, hogyan jutott ki – személyiségi jogokra hivatkozva nem válaszoltak. Holott a férfi igenis veszélyes volt; egy életfogytig tartó büntetés előtt álló, visszaeső bűnelkövető, akinek nem volt vesztenivalója. De ezt a sajtó derítette ki.



Értem én, hogy féltek a pániktól, ennek ellenére meggyőződésem, hogy a tisztességes tájékoztatás kijárt volna a soproniaknak! Ki kellett volna mondani: veszélyes bűnöző jár szabadon, csukják be az ajtókat, vigyázzanak és figyeljenek! A legnagyobb segítség ilyenkor minden egyenruhásnak maga az állampolgár, aki fegyelmezetten betartja az utasításokat és információhoz juttatja a keresőket. (Ahogy ez meg is történt: két hölgy látta meg a szökött rabot és az ő jelzésükre tudták végül bekeríteni.) Együttműködést viszont tényleg csak az kérjen, aki maga is felnőtt a feladathoz és partnernek látja a civilt is. Múlt pénteken azonban fontosabb volt a mundér, mint egy városnyi ember...



Mondom, vártam, hogy az akció után majd kiáll valaki és helyére teszi a történet hiányzó kockáit. Ehelyett a múlt hét elején, tehát jóval a szökés előtt leegyeztetett találkozót az új börtönparancsnokkal a büntetés-végrehajtás fővárosi központja lefújta, e-mailen küldött kérdéseinkre adott válaszaikból pedig csak annyi derül ki, hogy amit közölni akartak, azt már elmondták...



Ezek után tényleg hálásak lehetünk a két hölgynek, hogy látták és szóltak, a rendőröknek, hogy végül elfogták a rabot – de Isten óvjon bennünket a rendkívüli helyzetektől!