Mi, a Bős–Nagymaros vitában hosszú-hosszú évtizedek alatt megedződött kisalföldiek keserű mosollyal nézzük, ahogy a politikával átszőtt, parttalan vita a budapesti Római parton ugyanúgy nyúlik, mint a rétestészta, ahogy itt, Dunakilititől Győrig megy a húzd meg, ereszd meg vízlépcsőügyben a nyolcvanas évek óta.



És a szereplők is hasonlatosak. Hozzá nem értő, érzelmektől túlfűtött alkalmi közösségek osztják az észt, politikai hullámlovasok ellenzékben fúrják, elutasítják, hatalomra kerülve pedig nem merik meghozni a szükséges döntéseket. Ugyanez volt Bős–Nagymarosnál is. Ellenzékben minden politikai erő foggal-körömmel tiltakozott a vízlépcső ellen, aztán amikor hatalomra kerülve esetleg hajlott is a szakmai érvek befogadására, már azért elbukta a következő választást, ha hajlandó volt eljátszadozni egy kompromisszumos megoldás gondolatával.



Ilyen durva viharban csoda, hogy a hullámtéri vízpótlás Rajkától egészen Vámosszabadiig megvalósulhatott a Szigetközben. És huszonöt évvel a Duna elterelése után végre a megyeszékhely folyóinak vízszintemelését, illetve a térség árvízvédelmét biztosító torkolati műtárgy megépítésétől is karnyújtásnyira vagyunk Győrben. Ugyanakkor a tájegység ütőerénél, az Öreg-Duna medrénél még egyetlen kapavágás sem történt, és kicsi az esély rá, hogy néhány éven belül sikerül újra átjárhatóvá tenni, élő kapcsolatba hozni a folyót az ágrendszereivel.



Mindez történik egy olyan országban, ahol ma már mindent, de tényleg mindent pár perc alatt el lehet intézni, keresztül lehet vinni. Ahol nem kell tartani attól sem, hogy akár a fő tartópillérek egyikének-másikának kiütése felháborodást kelthet. Itt és most mégis az tűnik az egyetlen megoldhatatlan problémának, hogy megépülhet-e egy aprócska gát, és ha igen, hogyan, valahol a fővárosi Duna-parton.