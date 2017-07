Míg Budapesten ezerrel készülnek az úszó- vb-re, addig Győrben az EYOF-ra koncentrálnak a szervezők, az önkéntesek, a közműcégek, a szállodások, vendéglátósok és reményeim szerint a város polgárai is. Szerencsére a győri esemény előkészületeit nem kísérték olyan visszás ügyek, mint a vb-t. A legnagyobb felbolydulást talán az olajgyári kémény okozta, a legnagyobb áldozatot pedig a Dózsa-pálya mellett élők hozták. De a kéményből is lehet még sikertörténet, s talán a Bercsényi liget végén lakók is megbékéltek a méretes építménnyel, mert normális utat, járdát is kaptak. Korszerűek az új létesítmények, számos egyéb beruházás is elkészült, közöttük olyanok is szép számmal, amelyek jóval később vagy egyáltalán nem valósulnának meg, ha nincs EYOF. Én úgy látom, eddig a város mindent kihozott az eseményből, amit lehet. Tudjuk persze jól, hogy megépíteni valamit egy dolog, jól használni jóval nehezebb feladat. Én magam meglehetősen szkeptikus voltam, ami például az uszodát illeti. Úgy éreztem, jóval kevesebben fogják majd használni, mint ahányan követelik. Most azt látom, hogy az uszoda él, szép számmal járnak úszni felnőttek és rengeteg gyermek, fiatal edz ott nap mint nap. Ha ez a torna- és a cselgáncscsarnokra, a tenisz- és az atlétikapályára is igaz lesz, akkor számomra egyértelmű, hogy megérte. Még a tervezgetés időszakában a hasznosítást, annak gazdaságosságát firtató kérdésre mondta Borkai Zsolt polgármester, hogy egy ilyen erejű városnak, mint Győr, nem okozhat gondot az új létesítmények fenntartása. Látva az utcán a rengeteg túlsúlyos embert, azt mondom, a mozgásra, a sportolásra érdemes sokat költeni a köz pénzéből. A lényeg, hogy valóban a tömegeket szolgálja. Legyen így!