Modern város

A legélhetőbb városok között emlegetik Győrt hazánkban, joggal. Fejlődése jól látható az itt élők és az ide látogatók számára egyaránt. A Modern Városok Program erre tesz rá jó néhány lapáttal. Melyik fejlesztésnek örül a legjobban? – tettük fel a kérdést internetes olvasóinknak. A végeredményből jól látszik, a közlekedés foglalkoztatja leginkább a győrieket. Szerintem is elérkeztünk egy olyan pontra, amikor sürgős beavatkozások kellenek, hogy ez az élhetőség megmaradjon. Jól mutatja az utak telítettségét, ha mondjuk baleset van az M1-es autópályán Győrnél. Sok autós a városon keresztül kénytelen kikerülni a dugót, ekkor percek alatt bedugul jószerével az összes főbb út. (Megjegyzem, ilyenkor sokat segítene a rendőri forgalomirányítás a neuralgikus pontokon.) A lakásépítések ütemét nézve a jövőben balesetek nélkül is komoly gondok várhatnak a közlekedőkre. Szükség van tehát elkerülő utakra, hidakra, négysávosításokra, parkolólemezekre. És persze szükség van egy átfogó koncepcióra is, amely a jövő igényeit veszi alapul az infrastruktúra fejlesztésekor. Létezik is Győr távlati közlekedésszerkezeti javaslata, szerintem érdemes lenne annak részleteivel is megismertetni a lakosságot. Érthetőbbé válna, hogy egy-egy éppen most futó fejlesztés az egységes terv része. Szerintem többeket megnyugtatna ez. Miként engem is. Ellentétben például azzal, hogy felújítják a volt megyeházát, ahogy sokan emlegetik, a vízügyi palotát. Itt ugyanis nem érzem a jövőbelátást. Ahogy a Petőfi-ifiháznál voltak indokok a lebontásra, itt mintha nem kerülnének elő, pedig akadnak. Még szerencse, hogy vele szemben áll a patinás városháza. Mert az M1-ről esetleg elterelt, a belvároson átkocsikázó idegen úgyis azt nézi. És jól teszi.