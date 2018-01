Mindörökké

A hétvégén elbúcsúztatták nyugdíjba vonuló papjukat a rábatamási katolikus hívek. Gréger Tibor kanonok úr harminchét esztendeig szolgált a faluban és a szomszédos községekben. Meghatározó évtizedek egy település életében. Gréger atyát szerették és tisztelték hívei, akiktől most megkapta a legnagyobb helyi világi kitüntetést, a „Rábatamásiért" emlékérmet.



A mindenkori plébános a hívőközösség központja. Mint lelki vezető példa és mérték is. Már maga a pap szavunk is a görög papasz, papa, azaz apa, atya szóból származik. Egy-egy nagy hatású plébános emléke sok-sok évig fennmarad. Szavait idézik, tetteit sorolják, nevét tisztelettel emlegetik.



Kónyi nagyapám évtizedekig volt egyházközségi képviselő, szováti nagyanyám pedig az ottani Rózsafüzér Társulat vezetőjeként szolgálta a templomot. Ismerhettem tehát mindkét falu plébánosát, de a szovátit, Csík Miklóst jobban. Miklós atya is hosszú évtizedeket töltött egyházközségeiben és otthonra talált Bágyogszováton. Nyugdíjba vonulásakor a község díszpolgára lett. Maradandót alkotott, nemcsak hívei lelkében, hanem fizikai értelemben is. Keze nyomát őrzik a felújított templomok, a temetői nagykeresztek, a Hősök emlékműve, a rendbe hozott plébániák. Abban is biztos vagyok, hogy Ács Lajos kanonok nevét is sokáig emlegetik majd Szilban és többi községében, ahogy Zsebedics József is a „jó pap" példája Kapuváron. Szerencsére hosszan lehetne még sorolni a neveket.



Nemrégen azt olvastam, ma már nincsenek igazán meghatározó papszemélyiségek. Azt hiszem, nincs igaza annak, aki így gondolja. Hiszen csak szűkebb hazámban is sokan vannak, akik szolgálatukkal kivívják híveik elismerését és szeretetét. Templomaikba valóban hív a harang.