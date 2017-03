Mindenki tudja

Ajánlom ezt a díjat mindazoknak, akik egyedül képesek jobbá tenni a világot: a gyerekeknek. Próbáljuk őket úgy nevelni, hogy büszkék lehessünk rájuk. Ezekkel a szavakkal köszönte meg az Oscar-díjat Deák Kristóf rendező a hétfő hajnali gálán Los Angelesben. Felemelő volt látni, hallani tehetséges honfitársainkat a vásznon és a színpadon egyaránt. Ha a rendező gondolatai fordítva is igazak, akkor annak idején őket jól nevelték, tanították, hiszen büszkék vagyunk rájuk. Persze gyerekeinket nem pusztán azért kell jól nevelni és tanítani, hogy büszkék lehessünk rájuk, vagy éppen mert tőlük függ, milyen minőségben élhetjük le öreg napjainkat. Hanem legfőképpen azért, mert az ő boldogulásuk és boldogságuk is azon múlik. A megszerzett tudás dönti el, hogyan képesek megbirkózni feladataikkal, hogyan tudnak helytállni a világban más nemzetek fiai, lányai között.



Sajnos számos adat azt mutatja, a magyar közoktatásban nem a korszerű tudást kapják a diákok. Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke szerint lemaradtunk a világtól, az iskolának kreativitásra, csapatmunkára és modern civil ismeretekre jobban kellene tanítania. Most azt látjuk, hogy a közoktatás nemhogy nyitna a világ felé, hanem szigorúan befelé fordul. A bajokat tagadja és rózsaszínre igyekszik festeni a képet. Egy iskolás emlékem jut eszembe. A mintaosztályba tanfelügyelőt vártak. A tanítónő előtte felkészítette a gyerekeket: aki tudja a választ, jobb kézzel jelentkezzen, aki nem, az ballal. Ellentétben a Mindenki kórusvezetőjével, neki szerencséje volt. Legalább egy gyerek mindig a jobb kezét nyújtotta. Én olyan iskolát akarok Magyarországon, ahol senkinek sem kell tátognia és a gyerek azzal a kezével jelentkezik, amelyikkel akar. Meggyőződésem, így nagyobb lesz az esély, hogy a választ is tudja.