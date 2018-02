Mindenki helye

Olvasom az interneten, hogy a nyaralók között szerte a világban elterjedt egyezményes jel a helyfoglalásra a törülköző leterítése – legyen szó egy darabka vízpartról vagy egy napozóágyról. Ennek vet véget (részben) a Thomas Cook utazási iroda, amely bevezette az online helyfoglalást napágyakra is. „Mindössze" 25 euróért, azaz 7700 forintért már előre lehet biztosítani a napágyakat néhány szállodában. Megkérik tehát az árát. Ezzel együtt könnyen lehet, hogy el fog terjedni ez a módszer sok szállodában és fürdőhelyen. Én nem bánnám, azt meg pláne nem, hogy ha kis hazánkba is eljutna ez a módi. Mert foglalni azt mi is szeretünk, és tudunk is. Ha kell, ha nem.



Van rá szemléletes példám. Rendszeresen járok az új győri uszodába. Nincs jobb annál, mint amikor egy forró szauna és hideg vizes merülés után elterül az ember a nyugágyon és ejtőzik egy sort. Már ha megteheti. A győri uszoda partján jó tucatnyi fekvőalkalmatosságot helyeztek ki. Ahogy nézem, elég is lenne. Ám honfitársaim előszeretettel foglalnak le egyet-egyet – természetesen a törülközőjükkel –, amíg úsznak egy jót. Így aztán gyakran megesik, hogy nincs elég szabad ágy, mármint törülközőmentesen szabad. Mert heverő embert jó, ha minden harmadikon találunk. Magyarán: ha senki nem terítené le a törülközőjét árván hagyott fekvőhelyre, mindig mindenkinek jutna szabad ágy. Így viszont nem. Csak a textilek pihennek. Persze nem hiszem, hogy ennek megoldására okvetlenül digitális megoldás kell. Elég lenne egy kis belátás, empátia, józanság, egy kis figyelem a másik ember iránt. De bizony sokszor nincs meg bennünk. Látszólag nem nagy dolog ez, de mint mondják, cseppben a tenger.