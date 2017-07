Milliók egy miatt

Pontosabban százmilliók egy miatt, a Green Holidays utazási iroda csődje után a cég vagyoni biztosításából az illetékes társaságnál félmilliárd forint áll rendelkezésre az ügylet rendezésére. Illetve csak állt, mert ennek az összegnek az egyötöde már elfogyott. Ebből fedezték ugyanis a négy bérelt török repülőgép költségeit, amelyekkel hazaszállították a kint rekedt mintegy ezer honfitársunkat, valamint fedezték a pluszszállásdíjakat és az egyéb nem várt kiadásokat.



Kis matematikával könnyen kiszámolható, hogy összességében még 400 millió forintból lehet kártalanítani a pórul járt utasokat. A biztosító tájékoztatása szerint eddig nagyjából kétezren nyújtották be igényüket kártalanításra, kétszer annyian, mint amennyien most „befürödtek" a törökországi nyaralással. Ez abból adódik, hogy sokan fizettek be előleget vagy fizették ki a teljes árát más útra.



Ha csak a puszta számtant nézzük, átlagban nagyjából 200 ezer forint jut egy-egy utasra. A külföldi utazások tarifáit ismerve biztosra vehető, hogy mindenki bukik kisebb-nagyobb összeget, aki a Greent választotta utazási irodának. A hírek szerint a magyar cég gyanúsan olcsón kínálta török útjait, ennek is köszönhető, hogy sokan bedőltek ennek a kecsegtető lehetőségnek. De némi előszele azért volt a történetnek, azt tartották,

hogy a Green Travellel átlag feletti kockázattal jár utazni.



A bejelentéstől számítva várhatóan egy-másfél hónapon belül juthatnak pénzükhöz a károsultak.

Sokak számára hosszú, forró nyár következik.



Itthon.



Kétszer annyian, mint amennyien most „befürödtek" a törökországi nyaralással.