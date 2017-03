Mikulás megafonnal

A győri Mikulás, akinek már több évtizede írnak levelet a Rába-parti gyerekek, a múlt héten gondolt egy nagyot, elment egy politikai rendezvényre, és több önkéntessel együtt próbálta megzavarni azt. Talán még vicces is lett volna, ha a maga varrta Mikulás-ruhába öltözik, és a párttól hozzá rendelt krampuszokkal virgácsot oszt az olimpiai álmot gyilkoló fiataloknak. Ehelyett egy megafonnal hadonászott a megszokott Soros az ördög kliséket mantrázva.



Döbbenetes, milyen rohamosan változik a kép. Eddig bármelyik oldal is volt hatalmon, csak azt lehetett tudni, hogy közbe-közbe haverok nyerik a közbeszerzéseket. Egyedül a mérték és a gyakoriság nőtt. Eleinte csak kicsit nyertek, aztán egyre többet, és ma már a fél országot fölvásárolhatná a legfőbb közbeszerző. De a hadviselés közben újabb és újabb szintre lép. Már megjelennek a színen a bőrfejűekkel körbevett nénik is a népszavazásokon, és most itt a győri Mikulás. Ezután talán a mesehősök is beszállnak majd az adok-kapokba. És pártszimpátiájuk alapján állnak az egyik vagy a másik oldal mellé. Lúdas Matyi például csak a baloldali oligarchákat lesz hajlandó elnáspángolni. Háromszor is. A farkas viszont úgy dönt, hogy ő bizony Piroskát csak akkor fogja hamm, bekapni, ha narancssárga színű kabátka lesz rajta. A mesebeli királyfi pedig csak és kizárólag a jobbik pár cipellőjét lesz hajlandó feladni Hamupipőkére. És a vitéz ahelyett, hogy lekaszabolná a királylányt fogságban tartó hétfejű sárkányt, inkább szövetkezik vele, meglovagolja, és repülés közben porrá égetik az ellenoldal összes választási óriásplakátját a kampány kellős közepén.



Lehetne persze így is. De mire volna jó? Talán csak arra, hogy végül tényleg legyilkoljuk az álmainkat. Ehelyett inkább mindenki tehetné a dolgát. A Mikulás meghallgathatná a jobb- és a baloldali szülők gyermekeinek kívánságait is. A szülők pedig mesélhetnének esténként a kicsiknek. Olyan történeteket, amikben mindig az igazság győz.