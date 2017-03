Az Audi-ETO kapcsán gyakran felteszik a kérdést a szurkolók, sok-e a külföldi a csapatban. Ha azt vesszük alapul, hogy mondjuk a kiesés elől menekülő Kisvárdában több az idegenlégiós – tíz a győri hat és féllel szemben, a „fél" a tunéziai–magyar Elghaoui Asma –, akkor nem a válasz. Ugyancsak a zöld-fehérek mellett szól, hogy a külföldiek nagy többsége jobb a magyarnál, s valódi minőséget képvisel.



Viszont az elmúlt időszakban éppen ez gondolkodtatott el, Anna Mette Hansen leigazolása pedig csak megerősítette bennem, hogy miért van az, hogy egy 22 éves dán megüti a győri csapat szintjét, a hasonló korú magyar pedig a közelébe sem tud kerülni a 16-os keretnek?



A kérdés költői, pontosabban a választ tudom, a probléma az utánpótlás-nevelésben keresendő. Hogy ez országos gond, egyértelmű, de azért sokszor motoszkál bennem az, hogy az ETO, ahol mindig is kiemelten figyeltek a háttérbázisra, miért nem tud lassan egy évtizede kinevelni mondjuk egy kapust, egy beállóst vagy egy átlövőt. Olyat, aki (komoly) szerepet tud kapni akár a fontosabb meccseken is. Mert lehet, hogy most leül a padra két-három 16–17 éves fiatal, viszont sokszor még az alsóházi csapatok ellen sem tudnak pályára lépni.



Érdekes adat az is, hogy az Audi-ETO NB I/B-s csapata utoljára december 2-án, a NEKA ellen tudott 16 játékost nevezni, azóta 14 vagy 15 játékost írtak csak be a jegyzőkönyvbe. A csapat az utolsó hét meccséből hatot elveszített. Az is beszédes, hogy a hasonszőrű csapatok, mint a NEKA és a Dunaújváros II ellen eddig háromból három vereség a mérleg. Dunaújvárosban például 42–25-re kaptak ki a fiatalok.



Normális az, hogy az évi mintegy 400 millió forint taóból – mely egyébként 2010 óta megy – csak ennyire tellett...?