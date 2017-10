Az átváltozás (metamorfózis) ősi, mitikus eleme a kollektív tudatnak, s vele az irodalomnak Ovidiustól Weöres Sándorig. Itt van például Kafka novellahőse, Gregor Samsa. E törekvő, felelősségteljes fiatalember– az utazó ügynök– egy reggel arra ébred, hogy képtelen kikelni az ágyából: egyre csak a hátán pörög, merthogy bogárrá változott. Űznék még régi reflexei: a tenni akarás, sőt, a felelősségtudat, csak éppen önmaga, sorsa foglyává lett. Léte csapdájából kilépni nem tud, így sorra számolódnak fel emberi kapcsolatai. Egészen a megsemmisülésig.

Én is ismertem egy fiatalembert (hoppá, Karinthy!), aki tettre kész volt, dinamikus, felelősségteljes, s ezzel együtt is vagány. Nagy tervei voltak, s arra is érzett magában elég erőt és elhivatottságot, hogy másokról is gondoskodjék. Céljaihoz számos társra lelt. (Én például még arra is adtam a fejem, hogy biodíszlet legyek mögötte a Vigadó színpadán, hogy aztán másnap ott virítsak hat hasábon a napilapokban.)



A héten újra láttam ezt a – ma már nem – fiatalembert a Országgyűlésben. Most is tettre készként mutatkozott: ágált, ellenkezett, vágott, szúrt, visszatámadott. A jelenetsor mégis tragikomikusnak hatott. Olybá tűnt, mintha ő is az idők során magára növesztett kitinpáncélján forogna csak körbe-körbe, híjával az érdemi cselekvés képességének. Hívei meredt szemekkel bámulták, bár a régi reflexnek engedve tenyereik még motorikus tapsra is csapódtak, mégis mintha nem akartak volna hinni a szemüknek-fülüknek. Ellenzői meg a süketek párbeszédét vívták vele.



E jelenetben – miként az minden metamorfózis lényege – minden ellentmondásosságával együtt is szétszálazhatatlanná lett fikció és valóság. Benne és bennünk.