Mesterhiány

Nagyot sóhajtott az egyik ismerősöm, amikor összefutottunk és feltettem neki a csöppet sem cizellált, hétköznapi kérdést: mi újság? Dőlt belőle a panasz vagy inkább az aggodalom, holott örömteli hírt újságolt. Lakásfelújításba kezdtek, pontosabban kezdenének… Szépen elterveztek mindent, a fejükben összeállt a kép a szép új otthonról. Aztán jött a feketeleves: nem találnak kivitelezőket, vagy ha igen, akkor horror-összegért vállalnák a munkát, a határidőkről pedig ne is beszéljünk.



A nyugati országrészben mindennapos ez a probléma. Szokták mondani, hogy az ügyes kezű, megbízható mesteremberek már mind Ausztriában dolgoznak. Nyilván azért, mert ott jól megfizetik őket. Mostanában azonban változik a helyzet. Néhány szakember többéves kinti munkatapasztalattal visszajön és itthon indít vállalkozást. Részben azért, mert elege van az ingázásból, kimerítő hosszú éveken át a hajnali kelés és a stressz az egyre zsúfoltabb utakon. Másrészt pedig itthon is akad munka bőven. Csakhogy a „világot járt" mesterek hazatérve szeretnének legalább annyit keresni, mint amennyi a kinti jövedelmük volt. Egy réteg, jellemzően azok, akik osztrák bérből élnek, meg tudják fizetni az ő borsos áraikat, de itthoni fizetésből ez nehéz. Ezért őszülnek bele sokan egy egyszerű lakásfelújításba.



Akárhogy csűrjük-csavarjuk, egyre nyilvánvalóbb, akkor marad élhető ez az ország, ha a béreket sikerül felzárkóztatni a nyugati szint közelébe. Ha így lesz, van esély rá, hogy itthon maradjanak a fiatalok és a jól képzett mesteremberek. Mindenesetre a legfrissebb adatok szerint az első félévben 11,9 százalékos volt a bérnövekedés és napirenden van a közterhek csökkentése is.