Mert ez műanyag

A hazai folyók közül a Dunában fordul elő legnagyobb mennyiségben mikroműanyag. Köbméterenként ötven részecskét számoltak meg a kutatók, akik a mellékfolyókat is vizsgálták. Rábánk 12,1 részecskével szintén „előkelő helyen" áll a listán. A beszámolókban olvashatjuk, hogy az azonosított műanyagok a fogyasztási cikkekhez, csomagolóanyagokhoz felhasznált polietilén, polipropilén és polisztirol. Szakemberek szerint a baj még nem nagy, de komolyra fordulhat a dolog.



Környezetvédők már régen megindították harcukat a műanyag zacskók ellen. Azt mondják, percenként egy teherautónyi műanyagszemét kerül bele a világ óceánjaiba, ráadásul egy zacskó lebomlási ideje négyszáz év is lehet. Az aprózódó szemcsék tehát már a folyókban is mérhető mennyiségben jelennek meg. Azt olvastam, a csapvízben és a palackozott vizekben is úszkálnak. Saját érdekünk tehát, hogy a szükséges lépéseket megtegyük.



Úgy tűnik, a magyar kormány azon van, hogy lehetőség szerint csökkentse a hazai műanyagzacskó-felhasználást. Ezt célozza az innovációs és technológiai minisztérium által javasolt termékdíjemelés, ami ezeket az egyszer használatos műanyagokat érintené. Jövő júliustól lépne életbe az intézkedés. 2021-től pedig teljesen kivonnák őket a forgalomból. Nem találkoznánk tehát a letéphető kiflis zacskókkal, a csíkos szatyrokkal.

Az intézkedés kidolgozói szerint nagy feladat lesz a fogyasztók szemléletformálása. Azaz, hogy ne hiányozzék a nejlonguriga és ne kellemetlenségként éljük meg, ha például lebomló anyagú tasakba rakjuk a zöldséget, gyümölcsöt, pékárut. Szerintem nem lesz velünk gond. India több városában is működik már a dolog.