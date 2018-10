Mérlegen az idő

Budapesten rendezik a Nemzetközi Időmérleg-konferenciát – adta hírül a házigazda Központi Statisztikai Hivatal. Az időmérleg többek között a különböző társadalmi és demográfiai csoportok eltérő időfelhasználásának vizsgálatára szolgál. Magyarán azt kutatja, hogy ki, mikor, mit csinál. Ez így még mindig elég homályos, de közzétettek egy rendkívül érdekes és látványos interaktív grafikát is példaként ( itt lehet megnézni .)Azt ábrázolja, hogy Magyarországon a legalapvetőbb tevékenységekkel a lakosság hány százaléka tölti éppen az időt. S azt is szemlélteti, hogy mindez hogyan változik egy nap során. Ezzel párhuzamosan a norvég eredményeket is láthatjuk, mód van az összehasonlításra. Persze nem szerencsés magunkat éppen a norvégokkal összehasonlítani, hiszen, ahogy mondani szokás, ők aztán tényleg a szerencsésebb történelmi fejlődésű nemzetek sorát erősítik. De éppen ezért érdekes. Kiderül például, hogy reggel fél nyolckor a magyarok negyede alszik, az északiaknak pedig még a fele. Viszont ők korábban ebédelnek, fél tizenkettőkor 19 százalékuk, a magyaroknál ez a szám ekkor csak 5,6. Nálunk negyed egykor esznek a legtöbben. A magyarok többet néznek tévét, legtöbben este háromnegyed kilenckor (58,1 százalék), a norvégok fél órával később, de akkor is csak 38,7 százalékuk. És rá lehetne még világítani számos eltérésre. Nyilván készülnek ilyen grafikák országunkon belül, különböző csoportok között is. Az eltérő szokások összevetése, okainak vizsgálata hasznos lehet a társadalom számára. És az egyénnek is. Mert jó tudni például, hogy a legtöbben délután negyed hatkor sportolnak hazánkban, az ország 4,1 százaléka. Ugyanebben az időben 17,2 százalék pedig tévét néz. És ön?