Megértem, hogy valahol, valamikor ki kell engedni a gőzt. Értem az itthon katonásan szavazó, az elvárások szerint nyilatkozó, a pártfegyelmet száztíz százalékban betartó kormányfrakció tagjait, hogy valahol azért mégiscsak szabadjára kell engedni a kritikus énjüket. És mi más lehetne a legjobb célpont, mint Brüsszel. A brüsszeli bürokraták, akik éppen úgy jártak velünk, mint az egyszeri postás. Csak hordták, csak kézbesítették lelkiismeretesen a pénzes utalványokat (jó pár ezer milliárd forintnyit eddig), elfogadtuk, zsebre raktuk szépen, de a kutyák azért mindig megugatták őket. És mivel az egyszeri postáshoz hasonlóan rendre szó nélkül, gyorsan mentek tovább, a derék házőrzők egyre jobban felbátorodtak.



Megértem persze Brüsszelt is, hogy a több, türelemmel és önfegyelemmel teli év és a legutoljára csepegtetett lex CEU, lex civilek és „állítsuk meg" után egyszer azért csak betelik a pohár, és ők is szeretnék kiengedni a gőzt velünk kapcsolatban. És megértem itthon az ellenzéki szavazókat, hogy balfék pártjaik láttán az utcára vonulva ők is ki akarják engedni a gőzt. És megértem a kormánypártiakat is, akiknek viszont az utcára vonult Soros-ügynökök láttán kezd viszketni a tenyerük. Legszívesebben lejátszanák már ezt a meccset szemtől szemben.



Megy a gőzös, megy a gőzös, hosszú, nehéz szerelvényt húz maga után, és látszik, hogy mi, rajta ülők egyre kevésbé keressük, szőjük a szálakat, amik összeköthetnének minket. Inkább lázasan keressük azt, ami szétválaszthat. Pedig egy idő után ez már nagyon fárasztó tud lenni. Ráadásul látszatja sincsen.

