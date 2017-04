Megtalált út

A háború után nagyapám – tartva attól, hogy a kitelepítés során Csehországba hurcolják – fogta magát és a Duna túlsó partján, a piciny Doborgaznál csónakba ült, s átevezett a magyar oldali Doborgazszigetre. Az egykor összetartozó falut addigra a trianoni határ vágta ketté, Szlovákiához csatolván a Duna bal partját. A kilencvenes évek elején aztán a folyó elterelésének részeként nem békeszerződéssel, hanem felvízcsatornával is elvágták, akkor épp a közeli kisvárostól, Somorjától.



A hányatott sorsú kis szlovákiai falunak mostanra alig több mint 400 lakója maradt (kétharmada továbbra is magyar nemzetiségű), életüket azonban megbolygatta egy fiatal, akire elképesztő büszkék. Az óvodásként éjjel-nappal labdát rúgó kis Bénes Lacikát már ötévesen a felvízcsatornán keresztül az összeköttetést jelentő kompon hordták hetente többször fociedzésre Somorjára. Tehetséges volt a srác, a szülők vállalták az áldozatot, így aztán a dunaszerdahelyi korosztályos csapatokhoz került. Jött Győr, s az ETO, a széthullás előtti utolsó pillanatok, amikor aztán 17 évesen egy meccs erejéig az NB I-ben is bemutatkozhatott. Bár szeretett itt, a Quaestor-csőd után időben lépett, kivásárolta a Zsolna, majd meglátván benne a talentumot, nemrégiben Németországba, a Mönchengladbachhoz került. Két hete a Bayern ellen jutott már neki 10 perc. Szerda este a család tudta, hogy Laci kezdő lesz Dárdai Herthája ellen. A szülők és jó néhány rokon, barát gyűlt össze a doborgazi Bénes-házban, várta a tévé előtt a meccs kezdetét. Minden álmukat felülmúlta aztán, ahogy megnyerték a Bundesliga-rangadót. Egy négyszáz lelkes, Trianon vágta, majd töltések fogságában rekedt falu gyermekének góljával.