Meg kellett történnie

Agyonvertek egy férfit Láziban a hétvégén, a bíróság kedden már előzetes letartóztatásba is helyezte a tettest. A falu megkönnyebbült, egy ideig biztonságban lesznek az ott élők. A féltestvérét halálba ütlegelő férfi egész életében erőszakos volt, azt mesélik, hogy babakocsit toló anyukákat kergetett végig az utcákon, mert elkapta a kéjvágy. Tizenkét évesen édesanyjának szegezte a kést, mondván, vessen véget románcának. Dolgozni soha nem akart, viszont folyamatosan terrorizálta a falu lakóit.



Így kellett lennie – szól a verdikt a sokat látott és elviselt láziak szájából. Így kellett lennie, egy embernek meg kellett halnia, hogy a falu – amíg emberünk börtönben ül – megnyugodhasson. Élt közöttük egy erőszakos férfi, aki mentális betegségben szenvedett, akiről lerítt, bajt fog okozni, és senki nem tett semmit. Nem tehetett? Egy-egy balhéja után az elmúlt években a helyiek többször is kihívták a rendőrséget, de „vér nem folyt", ezért a férfit mindig elengedték. Lázi bajkeverőjét orvos, szakember látta, állapotát tanulmányozta. A falu vezetői tartották a kapcsolatot a féltestvérrel, az idős apával, féltették őket, de azok rettegtek, csendben maradtak. Mire a feljelentések után az elkövető a hivatalos szervekhez került, már lehiggadt, csendes és békés volt, az alkohol nyoma maradt csak.



Lázi hátrányos helyzetű település, de lakói igyekeznek. Munka kevés, ami van, gyakran az is távol, oda eljutni bajos. De Lázi élni akar, az elmúlt években több fiatal család is visszaköltözött, születnek a gyerekek. Ha munka van, minden van. A féltestvérét agyonverő férfi csonka családba született, sosem dolgozott. Sorsába kódolva volt a tragédia. Ugyan hány és hány család élhet a magyar falvakban, tartva attól, hogy mikor történik velük hasonló szörnyűség? Aztán jöhet a csönd a következő tragédiáig.