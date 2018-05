Másol a világ

A zenei nevelés azért a legfontosabb, mert a ritmus és az összhang merül alá leginkább a lelkek mélyébe – mondta egykoron Platón, aki szerint „Szép az, ami nehéz". Ilyen értelemben a Virtuózok című komolyzenei tehetségkutató verseny bizonnyal a legszebb, mert hangszeren bravúrosan és egyúttal árnyalt kifejezőerővel játszani, valljuk be, igen nehéz próbatételnek tűnik az avatatlanok számára.



A Kicsik és a Tinik elődöntői után ma este eldől, hogy a Nagyok kategóriájában ki lesz az a három muzsikus, aki szintén esélyessé válik majd az abszolút elsőnek járó díj elnyerésére. Ismerve az előzményeket, már most büszkék lehetünk a verseny összes résztvevőjére, miként az ötletgazdára, Peller Mariannra.



Ő a világ első klasszikus zenei televíziós tehetségkutató műsorának létrehozója, s a Virtuózok immár nemzetközi szinten is szárnyal. Külföldön elsőként a Golden Globe-díj-átadót is szervező amerikai produkciós iroda figyelt fel rá, mondván: a kiemelkedő tehetségű kicsikre, tinikre mindenki kíváncsi.



A napokban pedig egy angol produkciós cég szerezte meg a licencjogokat. Tulajdonrészt vett a Virtuózok produkcióból Placido Domingo is, a világhírű spanyol tenor, aki rendre figyelemmel kíséri a magyar fiatal muzsikusok bámulatos teljesítményét. 2020-tól Kínában és az Egyesült Államokban is lesz Virtuózok. Szögezzük le: ez a műsor az első olyan magyar televíziós produkció, amely kezdi meghódítani a világot.



Mit is mondhatnánk erre? Elégedettség töltheti el a lelkünket. Büszkék lehetünk: igazi művészeti érték, a komolyzene kellett ahhoz, hogy végre ne mi utánozzuk az ilyen-olyan nyugati szériákat, hanem bennünket másoljon a nagyvilág.