Úgy alakult, hogy a hétvégén tizenötödször láttam a Forma–1-es Magyar Nagydíjat a bokszutca mögül, a paddockból. A másfél évtized alatt nem sok minden változott a Hungaroringen: talán kicsivel szigorodott az ellenőrzés, és mintha az ország igyekezne jobban eladni magát a nagyvilág számára. Idén például két magyar fejlesztésű eszköz, a csodazongora és a lábtenisz-pingpong keresztezéséből megalkotott teqball is nagy szerepet, így sok millió dolláros ingyenreklámot kapott. Különben pedig ugyanaz a profizmus, szervezettség, jó hangulat; az ember Mogyoródon azt érzi, a boldogságfelmérési listák hátsó traktusának Magyarországa valahol egészen máshol található a térképen.



Egyértelmű, hogy hasonló szintet ütött meg a vizes világbajnokság is, még ha Julio Maglione FINA-elnök bejelentését – miszerint ez volt minden idők legjobb vb-je – hajlamos vagyok kötelező, elmaradhatatlan udvariassági formulának tekinteni. És ugyanez a helyzet a győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivállal, amelynek színvonaláról sokat elmond, hogy maguk a nyugati résztvevők szintén szuperlatívuszokban beszéltek róla, a következő rendező, Azerbajdzsán pedig szívesen leigazolna néhány itteni szervezőt.



A sokadik bizonyság ez, hogy vb-k, EB-k és más effélék szervezésében, amelyekre százmilliók figyelnek a golyóbison, a legjobbak között vagyunk. Talán nem ártana abban is ugyanígy teljesítenünk, ami nem másoknak, hanem kizárólag nekünk fontos. Kórházi ellátásban, oktatásban. Tiszta utcákban, árokszélekben. Egymásra figyelésben. Türelemben, megértésben. Nem próbálnánk meg?