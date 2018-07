Gyakran írunk olyan témákról, melyek az egészséges környezet megőrzését vagy éppen annak elérését célozzák. Zugszemetelés, anyagok újrahasznosítása, a műanyagok visszaszorítása, biológiai szúnyogirtás – csak pár példa az elmúlt napokból. Vannak közöttük olyanok, amelyekre elsőre azt mondja az ember, esetenként én is, hogy ez már túlzás. Aztán néhány régebbi eset jut eszembe, és már másként látom a dolgokat.



Például vagy harminc évvel ezelőtt egy barátom látogatott haza Németországból, pontosabban az NSZK-ból. Ünnepeltük az eseményt, bort is beszereztünk. Nyár volt, nagy hőség, így a frissen vásárolt bor is meleg volt. Jött a gyors hűtés: hideg vizet folyattam rá a mosogatóban. Mikor ezt meglátta az akkor már néhány éve kint élő barátunk, kikerekedett szemmel tette szóvá: ilyet nem szabad csinálni, a víz drága dolog, vigyázni kell rá. Azt hittem, viccel. Ma már én is takarékos vagyok a vízzel, s nem pusztán az ára miatt. Még ennél is jobban furcsállottam egy másik beszámolót, nagyjából ugyanabból az időből. Egy másik ismerősöm mesélte hüledezve külföldi útja után: képzeld, micsoda népek élnek Svájcban, a gyümölcslevesdobozokat szétlapítják és külön gyűjtögetik, mintha valami érték lenne... Nos, ami akkor enyhén szólva furcsa volt, ma már természetes. Inkább az a nehezen hihető, hogy régen mennyire nem adtunk az ilyen dolgokra. Szelektív hulladékgyűjtés? Milyen elképzelhetetlen volt annak idején, ma meg természetes – legalábbis az emberek jó részének. (Az más kérdés, hogy egy szűk kisebbség miatt ez még ma is döcögős, ha az összképet nézzük.)



A lényeg most nem is ez. Számomra sokkal inkább az, hogy ne gondoljuk a környezetet, gyermekeink jövőjét védő új semmilyen ötletről, kezdeményezésről, hogy hibbant dolog. Még ha elsőre annak is tűnik. Pár év, aztán az lesz a hibbant, aki ellene van.