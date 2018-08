Más ligákban

A Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzatok nem egy ligában játszanak; vannak köztük, amelyek az NB I-ben is bajnokaspiránsok, meg olyanok is, amelyek a megye háromban sem számíthatnak túl sok győzelemre – ez a legkevesebb, ami megállapítható a lapunkban tegnap megjelent, a települések adóbevételeiről készült összeállításból. Egyenlő pályákról, egyenlő esélyekről szó sincs.



A hatalmas különbségekre tucatnyi szemléletesnél szemléletesebb példa hozható. Az egyik kedvencem, hogy Győr néhány éve többet költött a volt megyeházánál lévő szökőkút felújítására, mint amennyi adó az utolsó 31 helyezett helységhez tavaly befolyt. Az alig több mint 1200 lakosú Sopronkövesd nagyrészt egyetlen gyárnak, az

Autolivnek köszönhetően egymaga több pénzt szedett be, mint 72 másik falu, ahol együttesen amúgy csaknem 30 ezren élnek. A sor hosszan folytatható, mindenesetre el lehet képzelni, mi minden fejlesztésre jut egy olyan településen, ahol több százmillió, és ott, ahol csak néhány millió forint folyik be a költségvetésbe. Pontosabban nem kell elképzelni, hiszen konkrét esetek mutatják a differenciát: míg a tavaly több mint 500 millió forintot kasszírozó Mosonszolnoknak arra is futja, hogy saját pénzen újítson fel állami tulajdonban és fenntartásban lévő utat, addig sok helyütt csak akkor tudnak hozzáfogni egy-egy utca- vagy járdaszakasz rendbetételéhez, ha hébe-hóba nyernek rá némi pályázati pénzt. És az eltéréseket jórészt nem tudásbeli különbségek magyarázzák, hanem adottságok: vasútvonal, főút, autópálya-lehajtó léte vagy nemléte, nagyvárostól való távolság és más effélék.

Megfontolandó volna a jelenleginél hatékonyabb kiegyenlítő mechanizmust alkalmazni, ami állítana valamelyest a pálya dőlésszögén. Ne lejtsen már annyira.