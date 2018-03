Már van alapkő

Célunk, hogy 2018-ra valamennyi megyei jogú várost, így Sopront is, gyorsforgalmi utakkal kössük az

autópályákhoz – jelentette ki Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter négy évvel ezelőtti soproni látogatásakor. Nos, a célhoz erősen közelítünk, legalábbis a bennünket érintő M85-ös tekintetében. Az időponttal ugyan mellélőtt a politikus, de lényeg a lényeg, most már valóban belátható közelségbe került a gyorsforgalmi. Tegnap ugyanis ünnepélyes keretek között letették a Csorna és Sopron közötti szakasz alapkövét.



Eddig csak ütemezésekről, határidőkről és azok módosításairól tudtunk beszámolni, mostantól remélhetőleg a munkálatok előrehaladásáról írhatunk. Még az is belefér, hogy esetenként bosszankodunk majd a munkagépek okozta torlódások miatt. Mert illúziónk ne legyen, a kivitelezés felfordulással jár, erre jobb felkészülni! Az itt élőknek nem kell ecsetelni, milyen sokat jelent a régió számára ez a beruházás. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. hivatalos közleménye úgy fogalmaz: „Az 57 km hosszú 2x2 sávos gyorsforgalmi út megépülésével javul Sopron megyei jogú város megközelíthetősége, és további 17 település mentesül az átmenő forgalomtól." Tényszerűen ez igaz, a valóságban azonban ennél jóval többről van szó. Nem véletlenül hangoztatták évek óta az itt élők, köztük a térség politikusai is, az út megépítésének szükségességét. A biztonságos közlekedésen túl új munkahelyeket és lehetőségeket remélünk ettől a kétszer kétsávos aszfaltcsíktól. Azt, hogy bekapcsolódhatunk végre az ország vérkeringésébe, s a gyorsforgalmi alapja lesz a fejlesztéseknek, beruházásoknak és a turizmus erősödésének.