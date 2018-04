Már nem aggódom

Végre év elején sem izgulok a családi kassza miatt! – mondja a medencében úszkáló reklámnő, közölve, hogy kis családja bizony gyorskölcsönből ázik a „wellnessben". Miért is aggódna, ez tipikusan az az életmentő cél, amely nélkül nincs is családi boldogság, s érdemes akár a plafont verő THM mellett is egy évig nyögni a törlesztést.



A hasonló reklámoknak is köszönhető, hogy megint döbbenetes mértékben ugrott meg a hitelfelvételi kedv, a leglátványosabban a személyi hiteleké. A folyósított összeg 72 százalékkal(!) több, mint tavaly ilyenkor, ami azt jelenti, hogy – a valóban szükséges kiadások mellett – veszünk fel hitelt nyaralásra, lagzira, óriástévére, szupermobilra. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a gazdasági válság után óvatosabbá és tudatosabbá váló vásárlók ébersége megint történelmi mélységekbe esett, s ezt erősítik az érzelmi húrokat – gyakran lelkiismeretlenül és etikátlanul – pengető reklámok is. Mert mi másnak lehetne nevezni azt a hirdetést, amelyben a reklámapuka nemcsak sugallja, hanem ki is mondja, miféle apa lenne, ha nem teremtené elő a pénzt külföldi nyelvtanfolyamra?!



A lelkiismeretre építve el lehet adni mindent, és vannak, akik tényleg elhiszik, hogy talán nem is lesz boldog az a gyerek a legújabb mobiltelefon, sikeres a férfi a csúcsmodell autó, harmonikus a házasság luxusnászút nélkül. Pláne, ha a pénz házhoz jön, hetente kell fizetni, és egyéb parasztvakító „szolgáltatások" is társulnak hozzá, mintha azoktól kevesebb lenne a tartozás vagy több a fizetésük.



Arról persze nem szól a hirdetés, hogy milyen érzés, amikor visszabújnak a bizonyos takaró alá, amelyik ér, ameddig ér. Alóla pedig a bilibe lóg a kezük.