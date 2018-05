Kellemesen telt ez a hosszú hétvége. Jutott idő pihenésre, sőt, egy kis facebookozás is belefért. Érdekes volt pörgetni az idővonalat. Sokan nosztalgiázva posztoltak ki régi fotókat, kedves emlékként felidézve az egykori május elsejei felvonulásokat. A felvételeken egy-egy gyár, intézmény dolgozói meneteltek ünneplőbe öltözve, az élen transzparenseket, zászlókat magasba emelő kollégákkal.



Nekem nincsenek szép élményeim ezekről a tömegmegmozdulásokról. Igaz, életemben csak egyszer vonultam. Végzős gimnazista lehettem és valószínűleg az egyetemi felvételi miatt volt „erősen ajánlott" a részvétel. Arra emlékszem, hogy az azt megelőző héten minden nagyszünetben próbálni kellett. Különböző alakzatokat gyakoroltunk és masíroztunk a tűző napon. Verseny is lehetett a felvonulók között, mert a mi szervezőink nagyon igyekeztek különleges elemeket belevinni a produkcióba. Az egyik ötlet az volt, hogy amikor elhaladunk a dísztribün előtt, békegalambokat engedünk a magasba. Az ötletgazdák azt mondták, ezzel tutira nyerünk. Sikerült is valahonnan galambokat szerezniük. Aztán amikor elérkezett a nagy nap, jól elromlott az idő. Esett, de esernyőt nem vihettünk, mert az tönkrevágta volna az összképet. A galambok pedig jól kibabráltak velünk. Történt ugyanis, hogy a galambfelelős még a dísztribünhöz érkezés előtt kiengedte a madarakat, hogy azok majd szépen fölénk szállnak, mi pedig learatjuk a remek ötletért a babért. Csakhogy a békegalambok valójában postagalambok voltak, és amint kiszabadultak a kalickából, azonnal visszaindultak oda, ahonnan elhozták őket. Így a dísztribünön helyet foglaló ítészek nem is látták a béke szimbólumait. Mondanom sem kell, hogy semmilyen helyezést, dicséretet nem kaptunk. Jól átázva ballagtunk haza és nekem egy életre elment a kedvem a vonulásoktól.



Persze értem a nosztalgiázókat is, de úgy gondolom, az összetartozás nem a menetelésen, sokkal inkább utána, a majálison, sör és virsli mellett erősödött.